Την αποχώρησή του από τους Arcade Fire έκανε γνωστή ο Will Butler, ο οποίος και μοιράστηκε με το κοινό τα νέα ενόψει της συναυλίας του συγκροτήματος στο Bowery Ballroom της Νέας Υόρκης το Σάββατο που μας πέρασε.

«Αποχώρησα στο τέλος της περασμένης χρονιάς, όταν ο νέος δίσκος μας ολοκληρώθηκε» έγραψε ο Butler στο Twitter. «Δεν υπήρχε άλλος λόγος πέρα από το ότι έχω αλλάξει - και η μπάντα έχει αλλάξει - μέσα σε αυτά τα σχεδόν 20 χρόνια. Καιρός για νέα πράγματα».

Ο Butler ενημέρωσε ακόμη το κοινό ότι δουλεύει αυτό το διάστημα πάνω σε έναν solo δίσκο, ενώ γράφει τη μουσική για ένα θεατρικό έργο του David Adjmi.

Επιβεβαίωσε επίσης τους θαυμαστές των Arcade Fire ότι αυτοί «είναι ακόμη η οικογένεια και οι φίλοι μου», εν ευχαρίστησε όλους όσους έχουν παρακολουθήσει κάποια συναυλία του συγκροτήματος, έχουν αγοράσει έναν δίσκο ή αγαπούν τη μουσική τους, .

Ο Will Butler υπήρξε μέλος των Arcade Fire από το 2003 ενώ συμμετείχε σε όλους τους δίσκους που έχει κυκλοφορήσει το συγκρότημα.

Ο frontman των Arcade Fire, Win Butler, και αδερφός του Will, δεν έχει σχολιάσει δημόσια για την ώρα την αποχώρησή του. Για την ώρα, ο Dan Boeckner των Wolf Parade τον αντικαθιστά στις συναυλίες του συγκροτήματος,.

Ο τελευταίος δίσκος των Arcade Fire, με τίτλο WE, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου.

I left at the end of last year, after the new record was complete. There was no acute reason beyond that I’ve changed—and the band has changed—over the last almost 20 years. Time for new things. — Will Butler (@butlerwills) March 19, 2022

I’ll still be working with @plus1org and @pih—and the many activists and good humans and elected officials I’ve met—to give people material help; to build better systems of health, justice, and government; to try to live up in some way to Paul’s example. — Will Butler (@butlerwills) March 19, 2022

The band are still my friends and family pic.twitter.com/0E1Dtj9vZm — Will Butler (@butlerwills) March 19, 2022