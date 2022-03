Το κομμάτι “Come On Up To The House” του Tom Waits διασκεύασε πρόσφατα ο Tom Morello, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Ο κιθαρίστας των Rage Against The Machine ηχογράφησε τη δική του εκδοχή του κομματιού, το οποίο και περιλαμβάνεται στο 13ο studio album του Waits με τίτλο Mule Variations. Η διασκευή εμφανίζεται σε ένα Spotify Singles installment του Morello.

Ο Morello επέλεξε τον frontman των X Ambassadors, Sam Harris, για τα φωνητικά στο κομμάτι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί πρόσφατα και στον τελευταίο του solo δίσκο, The Atlas Underground Flood.

Στη νέα αυτή Spotify Singles release περιλαμβάνεται και ένα φρέσκο take στο κομμάτι του παραπάνω δίσκου με τίτλο “Raising Hell”, στο οποίο και συμμετέχει ο Ben Harper.

Ακούστε εδώ τα δύο κομμάτια: