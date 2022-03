Το νέο τους κομμάτι με τίτλο “So Unimportant” έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ethan Gruska και Bon Iver, το οποίο και αποτελεί μια long-distance συνεργασία τους από το διάστημα της πανδημίας.

Στο κομμάτι συμμετέχουν και οι μουσικοί Rob Moose, Blake Mills και Matt Chamberlain, ενώ αυτό είναι μέρος της singles series, Psychic Hotline.

Ο Ethan Gruska είναι στιχουργός, παραγωγός και multi-instrumentalist, γνωστός για τη δουλειά του με τη Phoebe Bridgers, με την οποία και έχει συνεργαστεί τόσο στο στο Stranger in the Alps, όσο και στο Punisher. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Gruska κυκλοφόρησε τον δεύτερο solo δίσκο του, En Garde, στον οποίο και συμπεριλαμβανόταν μια συνεργασία του με την Bridgers, το “Enough for Now”.

Ακούστε εδώ το κομμάτι των αγαπημένων Bon Iver και του Ethan Gruska: