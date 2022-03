Το νέο μουσικό video για το κομμάτι “Goodbye Mr. Blue” κυκλοφόρησε ο αγαπητός Father John Misty, το οποίο και περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο του, Chloë and the Next 20th Century.

Σκηνοθετημένο από τον Noel Paul, ο οποίος είχε δημιουργήσει και το “Hollywood Forever Cemetery Sings”, το video γυρίστηκε στη Sofia της Βουλγαρίας και είναι το τρίτο που κυκλοφορεί ο Father John Misty για τον νέο του δίσκο.

Το Chloë and the Next 20th Century αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 8 Απριλίου από τη Sub Pop, ενώ την παραγωγή του υπογράφει ο Jonathan Wilson.

Η deluxe edition του δίσκου συνοδεύεται από ένα 7" βινύλιο, με κομμάτια του δίσκου σε διασκευή των Lana Del Rey και David Lynch (υπό το όνομα Jack Cruz).

Ακούστε εδώ το κομμάτι: