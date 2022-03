Να γίνει ο παραγωγός ενός rock ‘n’ roll δίσκου της Dolly Parton προσφέρθηκε ο Steve Albini, έπειτα από την έκφραση ενδιαφέροντος της τραγουδίστριας να δοκιμαστεί στο είδος.

Η δήλωση ήρθε μετά την απόσυρση της θρυλικής country τραγουδίστριας από το Rock & Roll Hall Of Fame draft class, με τον δημοφιλή παραγωγό να προσφέρεται να συνδράμει στην δημιουργία ενός πραγματικά rock δίσκου ώστε η Parton να μπει με την αξία της στο Hall Of Fame!

Μιλώντας στα social media, η Parton δήλωσε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου: «Αν και είμαι εξαιρετικά κολακευμένη από την υποψηφιότητά μου για το Rock & Roll Hall of Fame, δεν αισθάνομαι ότι είναι ένας τίτλος που έχω κερδίσει επάξια. Δεν θα ήθελα να μοιραστούν οι ψήφοι εξαιτίας μου, γι΄ αυτό και με σεβασμό αποσύρομαι».

Η ίδια συνέχισε: «Ελπίζω ότι το Rock & Roll Hall of Fame θα καταλάβει και θα με ξανασκεφτεί ξανά στο μέλλον – είμαι άξια. Αυτό ωστόσο, με ενέπνευσε ώστε να βγάλω έναν, ελπίζω σπουδαίο, rock ‘n’ roll δίσκο κάποια στιγμή στο μέλλον, κάτι που πάντα ήθελα να κάνω! Ο σύζυγός μου είναι το απόλυτο rock ‘n’ roll φρικιό, και πάντα με ενθάρρυνε να το κάνω. Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους καλή τύχη και σας ευχαριστώ για την τιμή. Rock on!».

Μετά την δήλωση αυτή, ο Albini έσπευσε να εκφράσει το ενδιαφέρον του στην αγαπημένη τραγουδίστρια, ώστε να είναι αυτός ο παραγωγός εκείνου του σπουδαίου rock ‘n’ roll δίσκου. Ο ίδιος είναι εξαιρετικά δημοφιλής για τη δουλειά του με συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Nirvana, Pixies, PJ Harvey, The Stooges, Jarvis Cocker, Jimmy Page και Robert Plant, Manic Street Preachers και πολλοί ακόμη.

Η πρόταση έπεσε με ένα tweet της δήλωσης της Parton, συνοδευόμενο με την ερώτηση: «Dolly Parton, σου αρέσουν οι αναλογικές ηχογραφήσεις;».

