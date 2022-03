Το κομμάτι “Like Humans Do” ερμήνευσε ο David Byrne και το cast του American Utopia σε μια μοναδική εμφάνισή τους στο Tonight Show του Jimmy Fallon.

Το American Utopia, η επική stage production του αγαπημένου μουσικού των Talking Heads, συνεχίζεται με τεράστια επιτυχία μέχρι και τον επόμενο μήνα στο St. James Theatre του Broadway.

Ο Byrne και το cast του American Utopia ερμήνευσαν το κομμάτι του δίσκου του 2001, Look Into The Eyeball, στον Fallon, όπου και βρέθηκαν για την προώθηση των τελευταίων τους παραστάσεων.

Η performance στο Tonight Show έρχεται μετά την πρόσφατη εμφάνιση του Byrne στα CBS Saturday Sessions, όπου ο ίδιος και η μπάντα του ερμήνευσαν τα κλασικά κομμάτια των Talking Heads, “Burning Down The House” και “Marching Through The Wilderness”.

Το ερχόμενο καλοκαίρι, ο Byrne πρόκειται να ξεκινήσει το Theater Of The Mind, ένα νέο stage production στο Denver Center for the Performing Arts, το οποίο και έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με τη συγγραφέα Mala Gaonkar.