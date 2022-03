Νέα μουσική tease-αραν οι Muse μέσα από ένα νέο κινηματογραφικό clip τους, στο οποίο μάλιστα οι fans του συγκροτήματος εικάζουν ότι φαίνεται μια πρώτη εικόνα του artwork του νέου τους δίσκου.

Το trio από το Teignmouth έκανε την επιστροφή του το περασμένο Ιανουάριο μέσα από το κομμάτι “Won’t Stand Down”, που ήταν και το πρώτο preview για τον ένατο δίσκο της καριέρας του.

Το video teaser που κυκλοφόρησαν οι Muse διαρκεί 35 μόλις δευτερόλεπτα και σε αυτό εμφανίζονται και οι ίδιοι οι Matt Bellamy, Chris Wolstenholme και Dominic Howard, σε ένα άκρως κινηματογραφικό σκηνικό.

Το video teaser συνοδεύεται μουσικά από αυτό που εκτιμάται πως είναι ένα snippet του επόμενου single των Muse, με τους στίχους “the will of the people” να ακούγονται επαναλαμβανόμενα.

Δείτε εδώ το video teaser: