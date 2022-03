Ένα μυστηριώδες clip δημοσίευσαν στον λογαριασμό τους στο Twitter οι Smile, το περίφημο side-project των Radiohead.

Το μικρού μήκους video δείχνει το όνομα του συγκροτήματος να πρεσάρεται πάνω σε ένα Heidelberg Platen Press, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε στα early 1900s για την εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών.

Μήπως είναι επιτέλους έτοιμο το ντεμπούτο άλμπουμ τους και πρόκειται για το ανάλογο teaser;

Από την άλλη, το υλικό του clip θα μπορούσε να είναι και μια ευθεία αναφορά στο Peaky Blinders, που κάνει τώρα την τηλεοπτική του επιστροφή και τοποθετείται επίσης στα 1900s. Ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood άλλωστε, πρόσφατα έδωσαν νέα μουσική για την έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς που έκανε πρεμιέρα στις 27 Φεβρουαρίου.

Μόνο ο χρόνος θα δείξει τελικά τι μπορεί να σημαίνει η ανάρτηση του trio, που μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει το ντεμπούτο single του, “You Will Never Work In Television Again” και το follow-up αυτού με τίτλο “The Smoke”.