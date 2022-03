Έναν νέο δίσκο πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι proto-punk αστέρες του Detroit, MC5, τον πρώτο τους μάλιστα εδώ και 51 ολόκληρα χρόνια. Το συγκρότημα, το οποίο αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε περιοδεία, πρόκειται να κυκλοφορήσει τον νέο του δίσκο τον ερχόμενο Οκτώβριο από την Ear Music.

Για να γιορτάσουν τη δισκογραφική τους επιστροφή, οι MC5 έδωσαν μέσω του Wayne Kramer στη δημοσιότητα ένα preview του “Heavy Lifting”, ενός από τα κομμάτια του δίσκου, στο οποίο συμμετέχει ο Tom Morello. Στο ίδιο συμμετέχουν και οι Don Was, ο τραγουδιστής Brad Brooks και ο Abe Laboriel Jr..

Το touring lineup των MC5 αποτελείται από τους Kramer, Brooks, τον drummer Stephen Perkins (Jane’s Addiction), τη μπασίστρια Vicki Randle (Mavis Staples), και τον κιθαρίστα Stevie Salas (David Bowie). Ο δίσκος που αναμένεται να κυκλοφορήσει περιλαμβάνει επιμέλεια στα κρουστά από τον original MC5 drummer, Dennis “Machine Gun” Thompson, σε δύο κομμάτια. Αυτός θα κυκλοφορήσει σε παραγωγή του Bob Ezrin, ο οποίος και είχε βρεθεί στον ίδιο ρόλο σε παραγωγές όπως το The Wall των Pink Floyd και το Berlin του Lou Reed.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει επίσης contributions και από τους Kesha, Alejandro Escovedo, Jill Sobule και τον Tim McIlrath των Rise Against.

Οι original MC5 κυκλοφόρησαν τρεις δίσκους: το Kick Out the Jams του 1969, το Back in the USA του 1970 και το High Time του 1971. Οι Kramer και Thompson είναι σήμερα τα μόνα εν ζωή μέλη του συγκροτήματος. Ο τραγουδιστής, Rob Tyner, πέθανε το 1991, ο κιθαρίστας, Fred “Sonic” Smith, το 1994 και ο μπασίστας, Michael Davis, το 2012.

Ο Kramer κράτησε το συγκρότημα μέσα από διαρκείς περιοδείες ανά τα χρόνια, ενώ κυκλοφόρησε το 2018 το memoir του, The Hard Stuff.