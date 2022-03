Νέο υλικό τους φαίνεται πως tease-άρουν οι αγαπημένοι Arcade Fire, μέσα από έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο: στέλνοντας postcards με νότες και συγχορδίες στους αγαπημένους τους θαυμαστές, οι οποίοι και στη συνέχεια τα μοιράζονται φυσικά online!

Τα εν λόγω postcards στέλνονται ταχυδρομικώς εδώ και έναν περίπου μήνα, γεγονός που εντείνει τις εικασίες για την κυκλοφορία ενός follow-up δίσκου του Everything Now, που κυκλοφόρησε το 2017.

Τα postcards περιλαμβάνουν το μήνυμα “we missed you”, όπως και ένα ζωγραφισμένο στο χέρι illustration ενός ματιού, το οποίο και εμφανίζεται ως η profile picture των Arcade Fire στα social media channels τους. Το ίδιο μάτι έχει τοποθετηθεί σε posters σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Toronto.

Δείτε εδώ τα postcards που έχουν σταλεί στο επίσημο fanbase του συγκροτήματος:

3/3/22 ARCADE FIRE.

Something from my favourite band is coming. Received this postcard today.

And god knows how much I love this kind of marketing. You guys are fucking ______ !!!

😍😍😍More info ? @residentmusic @lesinrocks @arcadefire @butlerwills #arcadefire #winbutler pic.twitter.com/i0p2w3mLTV — ibra ozhan (@ibra_ozhan) March 3, 2022

Arcade Fire fans have been getting mysterious postcards thought the post... is this a tease for new music?



Any clever music-heads out there than can record their version of this music?@Mr_Jimbob x#XSEveningShow pic.twitter.com/Os0GhV0qIR — XS Manchester - 106.1 FM, Digital Radio & App (@XSManchester) March 7, 2022

Received this unexpected card in the post today.#ArcadeFire pic.twitter.com/HBip07nd1b — Colloquial Owl (@ColoquialStudio) March 6, 2022

Ένας fan του συγκροτήματος έπαιξε μάλιστα τις νότες που έχουν σταλεί στα τέσσερα διαφορετικά postcards και μπορείτε να ακούσετε εδώ το αποτέλεσμα.

Η τελευταία μουσική κυκλοφορία των Arcade Fire ήταν το 45λεπτο κομμάτι, “Memories of the Age of Anxiety”, το οποίο και δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2021, μέσα από ένα meditation and sleep app.

Τον Οκτώβριο του 2020, ο frontman του συγκροτήματος, Win Butler, είχε αναφέρει στον Rick Rubin στο Broken Record podcast του ίδιου ότι «έχει γράψει δύο ή τρία Arcade Fire albums κατά τη διάρκεια του lockdown».