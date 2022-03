Στο κομμάτι συμμετέχει ο Greg Cartwright των Reigning Sound και ο παραγωγός των Kings Of Leon, Angelo Petraglia.

Την κυκλοφορία του δίσκου τους, Dropout Boogie, ανακοίνωσαν οι αγαπημένοι Black Keys, δίνοντας στη δημοσιότητα το single τους “Wild Child”.

Το Dropout Boogie αποτελεί το 11ο studio album των Keys και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου, λίγο πριν από την 20η επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, The Big Come Up.

Το Dropout Boogie είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order και σε αυτό συμμετέχουν οι Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) και Angelo Petraglia (παραγωγός και co-writer των Kings Of Leon). Οι δύο τελευταίοι, συμμετέχουν στο κομμάτι “Wild Child” που μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Το Dropout Boogie έρχεται μετά το Delta Kream του 2021 και γράφτηκε εξολοκλήρου από τον Dan Auerbach και τον Patrick Carney μέσα στο studio. Ο ήχος του παραπέμπει στα stripped-down blues-rock στα οποία μας έμαθαν οι Black Keys στις πρώτες δισκογραφικές τους δουλειές. Αναμείνατε επίσης για μπόλικες επιρροές από τον τόπο κατοικίας τους, το Nashville, και επιστροφή στις ακουστικές κιθάρες.

