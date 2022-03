Τη δημιουργία ενός άκρως συλλεκτικού single pressing τους ανακοίνωσαν οι Smile, το νέο δηλαδή side-project των Radiohead. Το single pressing θα περιλαμβάνει τα πρόσφατα singles τους, “You’ll Never Work In Television Again” και “The Smoke”.

To trio που αποτελείται από τους Thom Yorke, Jonny Greenwood και τον drummer των Sons of Kemet, Tom Skinner, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο single του, “You’ll Never Work In Television Again”, νωρίτερα μέσα στο 2022.

Το single είναι ένα limited 7″ pressing και οι θαυμαστές του συγκροτήματος θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα από αυτά μέσα από μια λοταρία. Τα δωρεάν εισιτήρια αυτής θα τα προμηθευθούν από επιλεγμένα δισκοπωλεία ανά τον κόσμο, από τις 12 μέχρι και τις 24 Μαρτίου.

Το single δεν θα είναι διαθέσιμο για αγορά, ενώ οι fans των Smile θα πρέπει να σκανάρουν ένα QR code στο εισιτήριό τους μέχρι και τις 24 Μαρτίου ώστε να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Δείτε εδώ ένα video του συγκροτήματος, από τη διαδικασία του pressing των singles από τον artistic collaborator των ίδιων, Stanley Donwood:

We have made a limited pressing 7” of “You Will Never Work In Television Again” & “The Smoke”. Pick your free lottery ticket in-store while they last for a chance to win one of the copies worldwide. No purchase, scan the QR code on your ticket to enter. https://t.co/fLBeKLMQxZ pic.twitter.com/Kju9orEV2r