Την επανακυκλοφορία του Spit on a Stranger EP του 1999 ανακοίνωσαν οι Pavement, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα νέο video clip του “Harness Your Hopes”.

Το reissue θα γίνει σε 12ιντσο βινύλιο που θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου, ενώ αυτό θα περιλαμβάνει και τέσσερα ακυκλοφόρητα μέχρι σήμερα κομμάτια.

Το “Harness Your Hopes” βιώνει το τελευταίο διάστημα νέες δόξες και αναγνώριση από την Gen Z, η οποία και το ανακάλυψε έπειτα από τη δημιουργία ενός viral dance challenge στο TikTok.

Το νέο music video για “Harness Your Hopes” σκηνοθέτησε ο Alex Ross Perry και σε αυτό πρωταγωνιστεί η ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς Yellowjackets, Sophie Thatcher. Αυτό αποτελεί ένα νοσταλγικό dive και σε άλλα κλασικά videos από κομμάτια των Pavement, όπως τα “Gold Soundz”, “Cut Your Hair”, “Rattled by the Rush” και “Carrot Rope.”

Αυτόν τον Ιούνιο, οι Pavement θα εμφανιστούν στο Primavera Sound και στο NOS Primavera Sound πριν από το ξεκίνημα της headlining tour τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Δείτε το video του “Harness Your Hopes” και το Spit on a Stranger EP artwork και tracklist:

Spit on a Stranger EP Tracklist: