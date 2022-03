Οι θρύλοι του alt-rock, Pixies, επιστρέφουν δισκογραφικά με ένα ολοκαίνουριο κομμάτι, λίγο πριν ξεκινήσουν μια μεγάλη περιοδεία, την πρώτη τους εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια.

Γραμμένο από τον ίδιο τον Black Francis, το ολοκαίνουριο “Human Crime” κυκλοφορεί σε παραγωγή και μίξη του συχνού συνεργάτη των Ghost, Tom Dalgety, ενώ αυτό ηχογραφήθηκε στο in Los Angeles.

Το μουσικό video που συνοδεύει το κομμάτι σκηνοθέτησε ο μπασίστας των Pixies, Paz Lenchantin, ενώ αυτό γυρίστηκε σε εγκαταλελειμμένα bunkers του San Pedro αλλά και στο Gold Diggers Bar της Santa Monica.

«Το storyline είναι ήπια βασισμένο σε ένα inside joke μεταξύ του Charles και εμένα όταν βγαίνουμε σε περιοδεία» ανέφερε ο Lenchantin σε σχετικό δελτίο τύπου. «Πώς βγαίνουμε από μια πόρτα από τη δική μας πραγματικότητα και βρισκόμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν για να γίνουμε οι Pixies».

Το “Human Crime” έρχεται μετά το single του 2020 με τίτλο “Hear Me Out”, ενώ το τελευταίος δίσκος των Pixies ήταν το Beneath the Eyrie του 2019. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι Pixies κυκλοφόρησαν το Live in Brixton, ένα μεγαλοπρεπές box set που περιέχει ηχογραφήσεις τους από τα reunion shows των ίδιων στο Λονδίνο το 2014.

Δείτε το video του “Human Crime” και ενημερωθείτε για την περιοδεία που πρόκειται να ξεκινήσουν οι Pixies σε μερικές εβδομάδες.

Pixies 2022 Tour Dates:

03/15 – Tucson, AZ @ Rialto Theatre

03/16 – Anaheim, CA @ House of Blues

03/17 – San Diego, CA @ The Observatory North Park

03/20 – Mexico City, MX @ Vive Latino

04/01 – Wales, UK @ BBC 6 Music Festival

06/22 – Rouen, FR @ Le 106

06/23 – Rouen, FR @ Le 106

06/25 – Imola, IT @ Autodromo Internazionale Enzo & Dino Ferrari

06/27 – Rome, IT @ Cavea, Auditorium Parco dela Musica

06/30 – Werchter, BE @ Rock Werchter

07/05 – Manchester, UK @ Castlefield Bowl

07/08 – London, UK @ British Summer Time Festival

07/09 – Madrid, ES @ Mad Cool Festival

07/11 – Tel Aviv, IL @ Bitan 1

07/14-15 – Galway, IE @ Festival Big Top

07/16 – Dublin, IE @ Iveagh Gardens

07/20 – Vilnius, LT @ Botanical Garden of Vilnius University

07/28 – Stockholm, SE @ Gröna Lund

07/30 – Cologne, DE @ Welstars auf dem Roncalliplatz

07/31 – Freiburg, DE @ Zelt-musik-festival

08/03 – Edinburgh, UK @ Corn Exchange

08/04 – Glasgow, UK @ Kelvingrove Park

08/05 – Newcastle Upon Tyne, UK @ Times Square

08/07 – Bingley, UK @ Bingley Weekender

08/11 – Amsterdam, NL @ Melkweg

08/12 – Amsterdam, NL @ Melkweg

08/16 – Lecee, IT @ Sei Festival

08/23 – Luxembourg @ Den Atelier

08/25 – Prague, CZ @ Forum Karlín

08/27 – Zagreb, HR @ Zagrebački Velesajam

08/29 – Belgrade, RS @ Tasmajdan Stadium

08/30 – Budapest, HU @ Budapest Park

09/01-04 – Handley, UK @ End of the Road Festival