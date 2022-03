Το video του νέου τους κομματιού σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson έδωσαν στη δημοσιότητα οι HAIM, συνεργαζόμενες για ακόμη μια φορά με τον βραβευμένο σκηνοθέτη.

Το video για το “Lost Track” του αγαπημένου γυναικείου συγκροτήματος, τοποθετείται στο San Fernando Valley, όπως ακριβώς και η ταινία του Anderson, Licorice Pizza, στην οποία και πρωταγωνίστησε η Alana Haim του συγκροτήματος. Το video, ωστόσο, τοποθετείται στα 1950s, και οι τρεις αγαπημένες αδελφές Haim αναπαριστώνται ως posh γυναίκες της υψηλής κοινωνίας.

Το video γυρίστηκε στη Νότια California, ενώ το κομμάτι “Lost Track” ακούγεται όσο carefree μπορείτε να φανταστείτε, διατηρώντας ωστόσο μια μελαγχολία σε στιχουργικό επίπεδο.

Η Alana Haim στο υποκριτικό της ντεμπούτο στο Licorice Pizza απέσπασε ήδη μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμωδία ή Musical. Οι HAIM έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον PTA στα videos των κομματιών “Right Now”, “Little of Your Love”, “Now I’m in It”, “Man from the Magazine”, “The Steps” και πολλά ακόμη.

Δείτε εδώ το video για το “Lost Track”: