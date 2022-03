Να σταματήσουν να σκοτώνουν τους αδερφούς τους προτρέπει ο πάλαι ποτέ κιθαρίστας και τραγουδιστής των Pink Floyd, David Gilmour, τους Ρώσους στρατιώτες, όσο ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εντείνεται.

«Ρώσοι στρατιώτες, σταματήστε να σκοτώνετε τους αδερφούς σας. Δεν θα υπάρχουν νικητές σε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο Gilmour σε ανάρτησή του στα social media την 1η Μαρτίου.

«Η νύφη μου είναι Ουκρανή και οι εγγονές μου θέλουν να επισκεφθούν και να γνωρίσουν την όμορφη χώρα τους. Σταματήστε το προτού καταστραφούν όλα. Ο Putin πρέπει να φύγει», σημείωσε επίσης ο Gilmour.

Russian soldiers, stop killing your brothers. There will be no winners in this war.



My daughter-in-law is Ukrainian and my grand-daughters want to visit and know their beautiful country. Stop this before it is all destroyed.



Putin must go pic.twitter.com/VE4oMsUIRf