Μπορεί να τους πήρε επτά ολόκληρα χρόνια, όμως οι Belle and Sebastian επιστρέφουν στη δισκογραφία με έναν ολοκαίνουριο δίσκο, με τίτλο A Bit of Previous, ο οποίος και θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου από τη Matador. Για να ανακοινώσουν την επιστροφή τους αυτή, το αγαπημένο συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο single του, “Unnecessary Drama”.

Το A Bit of Previous ηχογραφήθηκε και πέρασε τη διαδικασία παραγωγής στον τόπο καταγωγής των Belle and Sebastian, τη Γλασκόβη, ενώ περιέχει συνεργασίες με τους Brian McNeill, Matt Wiggins, Kevin Burleigh και Shawn Everett.

«Το κάναμε μαζί, εμείς και η πόλη μας. Ο δίσκος αυτός ήταν το πρώτο πλήρες LP recording για τους Belle and Sebastian στη Γλασκόβη από το Fold Your Hands Child του 1999», αναφέρει ο χαρισματικός frontman του συγκροτήματος, Stuart Murdoch, στα liner notes. «Ξυπνούσαμε κάθε πρωί, παίζαμε τα κομμάτια μας, κομμάτια που γράψαμε μαζί, δοκιμάζαμε νέα πράγματα, και σαν να παίζουμε με πηλό ξεκινούσαμε ξανά από την αρχή» συμπληρώνει ο ίδιος.

Το A Bit of Previous αναμένεται να κυκλοφορήσει με τέσσερα διαφορετικά artwork covers σε LP, CD, και digital formats.

Ως προς το πρώτο κομμάτι του δίσκου, ο Murdoch αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου: «Το κομμάτι είναι για ένα νεαρό άτομο που πειραματίζεται με το να είναι άνθρωπος ξανά, έπειτα από ένα επιβεβλημένο διάλειμμα. Το άτομο αυτό προσπαθεί να καταλάβει αν αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια».

Το συνοδευτικό video έγραψαν και σκηνοθέτησαν οι Kasparas Vidunas και Eric J. Liddle, ενώ σε αυτό συμμετέχει το ίδιο τον συγκρότημα, που επιδίδεται σε ομαδικά παιχνίδια.

Οι Belle and Sebastian αναμένεται να ξεκινήσουν επίσης μια μεγάλη αμερικανική και ευρωπαϊκή περιοδεία, τις ημερομηνίες της οποίας μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Το 2020, οι Belle and Sebastian κυκλοφόρησαν ένα live album με τίτλο What to Look for in Summer, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του soundtrack του The Days of Bagnold Summer. Το πιο πρόσφατο studio LP του ήταν το Girls in Peacetime Want to Dance του 2015.

A Bit of Previous Tracklist:

Young and Stupid If They’re Shooting at You Talk to Me Talk to Me Reclaim the Night Do It for Your Country Prophets on Hold Unnecessary Drama Come on Home A World Without You Deathbed of My Dreams Sea of Sorrow Working Boy in New York City

Belle and Sebastian 2022-2023 Tour Dates:

05/24 — Asheville, NC @ Rabbit Rabbit *

05/25 — Indianapolis, IN @ TCU Amphitheater at White River State Park *

05/26 — Chicago, IL @ The Riviera Theatre *

05/27 — Minneapolis, MN @ Palace Theatre *

05/28 — Omaha, NE @ The Admiral *

05/31 — Seattle, WA @ Paramount Theatre +

06/01 — Portland, OR @ Roseland Theater +

06/03 — Berkeley, CA @ Greek Theatre %

06/04 — Los Angeles, CA @ Greek Theatre %

06/05 — Pioneertown, CA @ Pappy and Harriet’s +

06/07 — Phoenix, AZ @ The Van Buren +

06/08 — Santa Fe, NM @ The Bridge at Santa Fe Brewing Company +

06/10 — Oklahoma City, OK @ The Criterion +

06/11 — Austin, TX @ Stubb’s Waller Creek #

06/13 — Nashville, TN @ Ryman Auditorium #

06/14 — Raleigh, NC @ Red Hat Amphitheater ^

06/15 — Vienna, VA @ Wolf Trap ^

06/16 — New York, NY @ SummerStage, Central Park #

06/17 — Philadelphia, PA @ Franklin Music Hall #

06/18 — Boston, MA @ Roadrunner #

07/15 — Bristol, UK @ Lloyds Amphitheatre, Bristol Harbourside

07/16 — Stirling, UK @ Cardross Estate, Doune The Rabbit Hole

11/13 — Cardiff, UK @ Great Hall – Student’s Union

11/14 — London, UK @ The Roundhouse

11/15 — London, UK @ The Roundhouse

11/17 — Sheffield, UK @ O2 Academy Sheffield

11/18 — Liverpool, UK @ Olympia

11/19 — Hull, UK @ Asylum, Hull University Union

11/21 — Aberdeen, UK @ Beach Ballroom

11/23 — Edinburgh, UK @ Usher Hall

11/24 — Newcastle Upon Tyne, UK @ O2 City Hall, Newcastle

11/25 — Manchester, UK @ Manchester Academy

11/27 — Cambridge, UK @ Corn Exchange

11/28 — Birmingham, UK @ O2 Academy Birmingham

11/29 — Southampton, UK @ O2 Guildhall Southampton

11/30 — Brighton, UK @ Brighton Dome

01/10 — FR, Paris @ Casino de Paris

01/11 — NL, Utrecht @ Tivoli Grote Zaal

01/14 — DE, Hamburg @ Laeiszhalle

01/16 — Gothenburg, SE @ Tradgarn

01/17 — Stockholm, SE @ Filadelfia

01/18 — Oslo, NO @ Sentrum Scene

01/19 — Copenhagen, DK @ Vega

01/21 — Berlin, DE @ Tempodrom

01/22 — Munich, DE @ Muffathalle

01/23 — Zurich, SE @ X-tra Limmathaus

01/25 — Clermont-Ferrand, FR @ Co-op de Mai

01/26 — Milan, IT @ Fabrique

* = w/ Divino Niño

+ = w/ Thee Sacred Souls

% = w/ Tennis and Thee Sacred Souls

# = w/ Los Bitchos

^ = w/ Japanese Breakfast and Los Bitchos