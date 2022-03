Το μοναδικό “Just Like Heaven” των Cure ερμήνευσαν στα φετινά NME Awards οι CHVRCHES μαζί με τον θρυλικό frontman του συγκροτήματος, Robert Smith.

Οι δημοφιλείς CHVRCHES βρέθηκαν στη σκηνή των βραβείων αφού είχαν κερδίσει το NME Award για το κομμάτι τους “How Not to Drown”, παρουσιάζοντας στο κοινό τόσο αυτό, όσο και το “Asking For A Friend” και το Cure classic μαζί με τον Smith.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους, ο Robert Smith κρατούσε μια κιθάρα με αυτοκόλλητο της ουκρανικής σημαίας, ως ένδειξη συμπαράστασης στον δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο λαό της Ουκρανίας.

Δείτε εδώ video και σχετικές αναρτήσεις: