Τις λεπτομέρειες για τον νέο τους δίσκο, Life Is Yours, μοιράστηκαν οι Foals, ο οποίος και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 17 Ιουνίου από την ADA/Warner UK Ltd.

Το Life Is Yours των Foals έρχεται μετά τον δίσκο Everything Not Saved Will Be Lost, Part 1 και Part 2, που κυκλοφόρησε το 2019. Πρόκειται επίσης για τον πρώτο δίσκο των Foals ως μουσικό trio, μετά την αποχώρηση του επί χρόνια keyboardist του συγκροτήματος, Edwin Congreave.

«Θέλαμε να επανεστιάσουμε στη μουσική και να κάνουμε κάτι που μοιράζεται το DNA του μέσα από τα κομμάτια: μια σωματικότητα, μια χορευτικότητα και με ενέργεια και χαρά» ανέφερε σε δηλώσεις του ο τραγουδιστής της μπάντας, Yannis Philippakis. «Είναι σίγουρα ο πιο pop δίσκος που έχουμε κάνει ποτέ. Νιώθω ότι με το Everything Not Saved… είχαμε αγγίξει όλες τις πτυχές του ήχου μας ως τότε. Αυτή τη φορά θέλαμε έναν νέο τρόπο να εκφραστούμε».

Το Life Is Yours, που είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order, θα περιλαμβάνει τα κομμάτια “Wake Me Up” και “2am” που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.

Ακούστε τα εδώ:

Life Is Yours Artwork:

Life Is Yours Tracklist: