Ηints για την κυκλοφορία νέας μουσικής τους την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε δημοσίευσαν οι αγαπημένοι Pixies, όταν στις 25 Φεβρουαρίου δημοσίευσαν ένα μικρό video clip των ίδιων με τη λεζάντα «κρατήστε τα μάτια σας σε εγρήγορση την επόμενη εβδομάδα για κάτι νέο».

Μπορείτε να ακούσετε και να δείτε το clip εδώ:

Oh... before we go... keep your eyes peeled next week for something new 👀 pic.twitter.com/X2KXgrW8aK