Έναν οργανισμό για τη στήριξη των Ουκρανών πολιτών κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία ίδρυσε η η Nadya Tolokonnikova των Pussy Riot, μέσα από τον οποίο πρόκειται να πουληθούν NFTs για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας.

Ο οργανισμός της Tolokonnikova φέρει το όνομα Ukraine DAO και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τα Trippy Labs. Τα έσοδα των NFTs που αναμένεται να πουληθούν μέσω αυτού θα διατεθούν στην αγορά και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσες και όσους πλήττονται βάναυσα από την εμπόλεμη σύρραξη στην Ουκρανία.

Νωρίτερα μέσα στο 2022, τόσο η Tolokonnikova, όσο και η bandmate της στις Pussy Riot, Nika Nikulshina, χαρακτηρίστηκαν από τη Ρωσική κυβέρνηση ως «ξένες πράκτορες».

Η ίδια η Tolokonnikova εξήγησε στο Twitter την κίνησή της: «Καλώς ήρθατε στο @Ukraine_DAO. Ο στόχος μας είναι να μαζευτούν χρήματα που θα διατεθούν σε ουκρανικούς οργανισμούς πολιτών που βοηθούν όσους υποφέρουν από τον πόλεμο που ο Putin ξεκίνησε στην Ουκρανία. Το NFT θα είναι μια ουκρανική σημαία. Στήριξη και αγάπη στην Ουκρανία».

welcome to @Ukraine_DAO.



our goal is to raise funds to donate to Ukranian civilian organizations who help those suffering from the war that Putin started in Ukraine.



we'll be buying an NFT of Ukrainian flag.



much support and love to Ukraine 🇺🇦💔@TrippyLabs @PleasrDAO pic.twitter.com/cxVS7OiP2K