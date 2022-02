Το graphic novel με τίτλο Little Earthquakes, πρόκειται να κυκλοφορήσει στα πλαίσια της 30 ης επετείου από την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου δίσκου της

Τη κυκλοφορία ενός graphic novel τίτλο Little Earthquakes ανακοίνωσε η Tori Amos, το οποίο και πρόκειται να κυκλοφορήσει στα πλαίσια της 30ης επετείου από την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου δίσκου της.

Συνεργαζόμενη με την Z2 Comics, η Amos πρόκειται να κυκλοφορήσει το graphic novel που θα αποτελείται από 24 ιστορίες, όλες εμπνευσμένες από τον δίσκο με τον οποίο εκκίνησε την καριέρα της στη μουσική. Τις ιστορίες της έκδοσης υπογράφουν βραβευμένοι συγγραφείς όπως η Margaret Atwood, ο Neil Gaiman και πολλοί ακόμα.

«Το να έχω μερικούς από τους πιο δημιουργικούς graphic artists να μεταφέρουν στο χαρτί τα κομμάτια του Little Earthquakes είναι πραγματική τιμή» ανέφερε σε δήλωσή της η Amos. «Οι εικαστικές τέχνες παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στον μουσικό μου κόσμο και το να βλέπω τα κομμάτια αυτά να ζωντανεύουν μου προσφέρει απίστευτη απόλαυση».

Η ιστορία που υπογράφει η Atwood στην έκδοση είναι εμπνευσμένη από το κομμάτι της Amos, “Silent All These Years”, ενώ αυτή του Gaiman προέρχεται από το “Tear In Your Hand”. Το graphic novel περιλαμβάνει επίσης τη δουλειά των Leah Moore, Colleen Doran, Derek McCulloch, Lar deSouza, Annie Zaleski, Marc Andreyko, Cat Mihos, Neil Kleid και Alison Sampson. Τα artwork έχουν σχεδιάσει καλλιτέχνες όπως οι Bilquis Evely και David Mack.

Το Little Earthquakes graphic novel πρόκειται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ μαζί θα επανακυκλοφορήσει και ο δίσκος σε limited edition deluxe και platinum εκδοχές.