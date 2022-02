Ένα clip με νέα μουσική μοιράστηκε με τους θαυμαστές της σε TikTok και Instagram η Florence + The Machine ή κατά κόσμον Florence Welsh και η μπάντα της.

Το clip έρχεται μια μόλις ημέρα μετά την ενημέρωση της ιστοσελίδας της, σύμφωνα με την οποία η αγαπημένη τραγουδοποιός αναμένεται να επιστρέψει με νέα δισκογραφική δουλειά.

Το νέο single της Florence Welsh αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα αργότερα μέσα στην ημέρα και μέχρι τότε μπορείτε να δείτε το σχετικό teaser εδώ:

Ο νέος δίσκος της Welsh αναμένεται να είναι και ο πρώτος μετά το High As Hope του 2018. Η ίδια κυκλοφόρησε το 2020 το κομμάτι “Light Of Love”, αλλά και το “Call Me Cruella”, που αποτέλεσε soundtrack της ταινίας της Disney του 2021, Cruella.