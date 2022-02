O δίσκος Home, before and after αποτελεί το πρώτο LP της Spektor από το 2016

Την επιστροφή της στη δισκογραφία έκανε γνωστή η Regina Spektor, η οποία και ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, Home, before and after. Ο νέος της δίσκος είναι και η πρώτη δισκογραφική της δουλειά μετά το Remember Us to Life του 2016, και πρόκειται να γίνει διαθέσιμος από τις 24 Ιουνίου από την Warner.

Το Home, before and after ηχογραφήθηκε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης με συμπαραγωγό τον John Congleton.

Αργότερα μέσα στο 2022, η Spektor αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα box set edition του ντεμπούτου δίσκου της, 11:11. Η ίδια θα τον κάνει διαθέσιμο και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming για πρώτη φορά.

Ακούστε εδώ το “Becoming All Alone.”

Home, before and after:

01 Becoming All Alone

02 Up the Mountain

03 One Man’s Prayer

04 Raindrops

05 SugarMan

06 What Might Have Been

07 Spacetime Fairytale

08 Coin

09 Loveology

10 Through a Door