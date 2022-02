Ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Cultural Sons Of Scotland αναμένεται να κυκλοφορήσουν οι Biffy Clyro στο Amazon Prime και το πρώτο trailer είναι γεγονός.

Η ταινία περιγράφεται ως ένα «οικείο ντοκιμαντέρ που δείχνει την επιστροφή στα βασικά για την ηχογράφηση του ένατου δίσκου του συγκροτήματος, The Myth of the Happily Ever After».

Τα γυρίσματα έγιναν στο «σπίτι» των Biffy Clyro στο Ayrshire της Σκωτίας, όπου και ηχογραφήθηκε ο δίσκος, και το ντοκιμαντέρ καταγράφει επί της ουσίας την εμπειρία της επιστροφής τους στον τόπο καταγωγής τους, εκφράζοντας το πως αυτός ενέπνευσε μέχρι σήμερα την καριέρα τους και διαμόρφωσε τη μεταξύ τους σχέση ως φίλους και bandmates στα 20 χρόνια ύπαρξης της μπάντας.

Δείτε εδώ το trailer του Cultural Sons Of Scotland: