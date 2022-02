Έναν δίσκο μουσικής με τον Jack Antonoff ετοιμάζει η Zoë Kravitz, έτοιμη να κατακτήσει και τον κόσμο της μουσικής με την πρώτη solo δισκογραφική δουλειά της.

Η είδηση έγινε γνωστή όταν η ίδια η Kravitz μοιράστηκε την πληροφορία σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Elle.

Η Kravitz, παρότι ηθοποιός, ξέρει πολύ καλά πώς είναι να ζεις περιτριγυρισμένη από μουσική, μιας και η ίδια είναι η κόρη του rocker Lenny Kravitz. Η καριέρα της ίδιας έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ηθοποιίας με ρόλους όπως αυτούς στα Divergent, Big Little Lies και High Fidelity, ενώ παράλληλα έχει κυκλοφορήσει και δύο δίσκους με το electropop duo των Lolawolf. Αυτή τη φορά όμως είναι έτοιμη να βουτήξει στα βαθιά, επιχειρώντας μια solo δουλειά με τον γνωστό hitmaker, Jack Antonoff, γνωστό για άκρως επιτυχημένες συνεργασίες του με τις Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey και Clairo.

Οι ηχογραφήσεις του δίσκου της Kravitz λαμβάνουν χώρα αυτήν την περίοδο στα ιστορικά Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης.

Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει επίσημα ο δίσκος, η Kravitz συνεργάστηκε με την Janelle Monáe και μερικές ακόμα μουσικούς τον περασμένο Σεπτέμβριο για το δυναμικό κομμάτι “Say Her Name (Hell You Talmbout)”.

Η ίδια πρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα στη νέα ταινία του Steven Soderbergh, Kimi, ενώ σε λίγες μέρες θα τη δούμε στον ρόλο της Catwoman στο πολυαναμενόμενο The Batman του Matt Reeves.