Την κυκλοφορία του ένατου δίσκου του ανακοίνωσε ο Kurt Vile, ο οποίος και θα τιτλοφορείται (watch my moves). Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Απριλίου από τη Verve Records, ενώ ο χαρισματικός τραγουδοποιός έδωσε ήδη στη δημοσιότητα το πρώτο του single με τίτλο “Like Exploding Stones”.

Ο Vile βρέθηκε ο ίδιος στην παραγωγή του (watch my moves) μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του, Rob Schnapf (Richard Thompson, Elliott Smith), ενώ ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο OKV Central, το ολοκαίνουριο home studio του ίδιου στο Mount Airy της Philadelphia. Σε σχετικό δελτίο τύπου, ο Vile δήλωσε ότι αυτός ο δίσκος του επέτρεψε να ασχοληθεί με διαχρονικές του επιρροές και να επιστρέψει στο DIY ξεκίνημά του ως μουσικός.

Στο δίσκο συμμετέχουν πληθώρα από μουσικούς καλεσμένους, όπως οι Chastity Belt, Cate Le Bon, Stella Mozgawa (Warpaint, Courtney Barnett) και Sarah Jones (Hot Chip, Harry Styles).

Ακούστε εδώ το πρώτο δείγμα του δίσκου, το “Like Exploding Stones”:

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του δίσκου, ο Vile πρόκειται να ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδεία στις ΗΠΑ και σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς το επόμενο διάστημα, με τη βοήθεια των Chastity Belt, Natural Information Society και Sun Ra Arkestra.

Ο τελευταίος δίσκος του Kurt Vile ήταν το Bottle It In του 2018. Από τότε έχει κυκλοφορήσει το EP Speed, Sound, Lonely KV, όπως και ένα ντουέτο με τον John Prine. Έπαιξε επίσης κιθάρα στον τελευταίο δίσκο των Avalanches, We Will Always Love You, και ασχολήθηκε με την παραγωγή του δίσκου των Dinosaur Jr., Sweep It Into Space.

Artwork:

(watch my moves) Tracklist:

Goin on a Plane Today Flyin (like a fast train) Palace of OKV in Reverse Like Exploding Stones Mount Airy Hill (Way Gone) Hey Like a Child Jesus on a Wire Fo Sho Cool Water Chazzy Don’t Mind (shiny things) Say the Word Wages of Sin (Bruce Springsteen cover) kurt runner Stuffed Leopard

Kurt Vile 2022 Tour Dates:

04/26 — Norfolk, VA @ The NorVa *

04/27 — Saxaphaw, NC @ Haw River Ballroom *

04/28 — Asheville, NC @ The Orange Peel *

04/30 — Atlanta, GA @ Shaky Knees Music Festival

05/01 — Nashville, TN @ Ryman Auditorium *

05/03 — Oklahoma City, OK @ Jones Assembly *

05/04 — Houston, TX @ White Oak Music Hall *

05/05 — Dallas, TX @ Granada Theater *

05/06 — Austin, TX @ ACL Live at the Moody Theater *

05/07 — San Antonio, TX @ Aztec Theater *

05/09 — Phoenix, AZ @ Van Buren *

05/10 — San Diego, CA @ The Observatory North Park *

05/12 — Los Angeles, CA @ The Theatre at The Ace Hotel *

05/13 — San Francisco, CA @ The Fillmore *

05/14 — San Francisco, CA @ The Fillmore *

05/15 — Sonoma, CA @ Gundlach Bundschu Winery *

05/17 — Portland, OR @ Crystal Ballroom *

05/18 — Tacoma, WA @ Spanish Ballroom *

05/19 — Spokane, WA @ Knitting Factory *

05/ 20 — Seattle, WA @ The Moore *

05/21 — Boise, ID @ Knitting Factory

05/23 — Denver, CO @ Ogden Theater

05/25 — Minneapolis, MN @ First Avenue +

05/26 — Milwaukee, WI @ Turner Ballroom +

05/27 — Chicago, IL @ Thalia Hall +

05/28 — Chicago, IL @ Thalia Hall +

06/01 — New York, NY @ Webster Hall +

06/02 — New York, NY @ Webster Hall ~

06/03 — Philadelphia, PA @ Union Transfer +

06/04 — Philadelphia, PA @ Union Transfer ~

08/26 – London, UK @ All Points East Festival

08/27 – Bath, UK @ Forum

08/28 – Leeds, UK @ Stylus

08/29 – Glasgow, UK @ QMU

08/30 – Belfast, UK @ Limelight

08/31 – Dublin, IE @ Vicar Street

09/02 – Birmingham, UK @ Moseley Folk & Arts Festival

09/03 – Manchester, UK @ Manchester Psych Fest

09/04 – Dorset, UK @ End of the Road Festival

09/05 – Antwerp, BE @ OLT

09/12 – Cologne, DE @ Gloria Theater

09/13 – Amsterdam, NL @ Paradiso

09/14 – Nijmegen, NL @ Openluchttheater Goffert

09/15 – Berlin, DE @ Huxleys

09/16 – Copenhagen, DK @ The Grey Hall

09/17 – Malmo, SE @ Plan B

09/19 – Kortrijk, BE @ Depart

09/20 – Paris, FR @ Le Trianon

* = w/ Chastity Belt

+ = w/ Natural Information Society

~ = w/ Sun Ra Arkestra