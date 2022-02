Την κυκλοφορία του πρώτου του βιβλίου, The Creative Act: A Way Of Being, ανακοίνωσε ο Rick Rubin. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο πολυβραβευμένος μουσικούς παραγωγός και συνιδρυτής της Def Jam Records πρόκειται να κυκλοφορήσει το βιβλίο του στις αρχές του 2023.

Το The Creative Act: A Way Of Being αποτελεί ένα non-fiction βιβλίο, που θα εστιάζει στην έννοια της δημιουργικότητας. «Ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο σχετικά με το τί να κάνει κανείς για να δημιουργήσει ένα σπουδαίο έργο τέχνης», εξηγεί ο ίδιος ο Rubin σε σχετικό δελτίο τύπου. «Στην πορεία όμως, προέκυψε ένα βιβλίο ως προς το πώς να υπάρχει κανείς».

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Canongate που πρόκειται να κυκλοφορήσει το βιβλίο, αυτή η κυκλοφορία δίνει insight στη μυστηριώδη διαδικασία του να παράγει κανείς σπουδαία πράγματα, ενώ η έννοια της δημιουργικότητας δεν εξετάζεται σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά περιλαμβάνει τους ανθρώπους και το πώς αυτοί λειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή.

Το The Creative Act: A Way Of Being για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Ο 58χρονος σήμερα Rubin, συν-ίδρυσε τη Def Jam Records όντας ακόμη έφηβος, για να συνεργαστεί στη συνέχεια με τον Russell Simmons. Η δισκογραφική έγινε μια από τις πιο επιδραστικές όλων των εποχών, κυκλοφορώντας δίσκους των LL Cool J, Beastie Boys και Public Enemy, μεταξύ πολλών άλλων.

Ως παραγωγός, ο Rubin έχει εργαστεί πάνω σε δίσκους των Tom Petty, Run DMC, Kanye West και Nine Inch Nails, ενώ συνεργάζεται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια με τους Red Hot Chili Peppers, με τους οποίους και επανενώθηκε στο πρόσφατο Unlimited Love.

Μερικά ακόμη από τα πρόσφατα projects του Rubin είναι το βραβευμένο με Grammy, The New Abnormal, των Strokes, το Mercury – Act 1 των Imagine Dragons, αλλά και το The Book of Traps and Lessons του non binary καλλιτέχν@, Kae Tempest.