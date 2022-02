Ένα εντυπωσιακό κομμάτι τους μοιράστηκαν οι Foo Fighters, που εξερευνά thrash metal μονοπάτια, ασυνήθιστα για το δημοφιλές συγκρότημα. Το κομμάτι ονομάζεται “March Of The Insane” και κυκλοφόρησε στις 15 Φεβρουαρίου υπό το όνομα των Dream Widow, στους οποίους και είναι φυσικά frontman ο Dave Grohl.

“Sing in a villainous choir / Join in a chorus of pain,” τραγουδά ο Grohl στο κομμάτι. “Rise in a ruinous army / Dance to the march of the insane”.

Στο description box του YouTube όπου και αναρτήθηκε το κομμάτι, περιγράφεται ότι αυτό ανήκει στο «ακυκλοφόρητο ομώνυμο άλμπουμ» των Dream Widow.

Το “March Of The Insane” έρχεται 10 μόλις ημέρες πριν από την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης ταινίας των Foo Fighters, Studio 666. Νωρίτερα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε μια ολόκληρη σειρά από σχετικό merch για να γιορτάσει την έξοδό της στις αίθουσες.

Η merchandise collection περιλαμβάνει μια σειρά από t-shirts και αξεσουάρ, όπως μια κούπα, μια κουβέρτα, καρφίτσες και πολλά ακόμη.

Δείτε εδώ το thrash metal “March Of The Insane”: