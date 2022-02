Ο πολυβραβευμένος μουσικός ορίζει το “fake it ‘til you make it”!

Στην παραδοχή ότι ο ίδιος προσποιείτο επί μήνες ότι ήξερε να παίζει keyboard όταν πρωτοσυμμετείχε στους Radiohead προχώρησε πρόσφατα ο Jonny Greenwood, ο οποίος και έδωσε συνέντευξη στο NPR. Μιλώντας για τα πρώτα βήματά του στο αγαπημένο συγκρότημα στα ’80s, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το πρώτο διάστημα έπαιζε μουσική με το όργανό του απενεργοποιημένο, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στη μουσική δυναμική των Radiohead.

«Η μπάντα του Thom είχε έναν keyboard player — με τον οποίο δεν τα πήγαιναν καλά επειδή έπαιζε πολύ δυνατά» ανέφερε ο Greenwood. «Γι’ αυτό όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω μαζί τους, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βεβαιωθώ ότι το keyboard μου ήταν κλειστό. Πρέπει να το έκανα επί μήνες στις πρόβες και δεν το γνώριζαν καν!».

Σύμφωνα με τον Greenwood, το συγκρότημά του όχι απλά δεν είχε καταλάβει ότι εκείνος δεν έπαιζε κανονικά, αλλά λειτουργούσαν μάλιστα σαν να ακούνε ακριβώς τις νότες που ο ίδιος «επέλεγε» και για τον Thom Yorke έδιναν «μοναδική υφή» στον ήχο τους!

Ο Greenwood συνέχισε στη συνέντευξη αναφέροντας ότι κάθε βράδυ επέστρεφε σπίτι για να κάνει πραγματική εξάσκηση στις νότες, ώστε σταδιακά να αρχίσει να ανεβάζει την ένταση του keyboard στις πρόβες με τους Radiohead.

Ο ίδιος φυσικά έχει διανύσει τεράστιο δρόμο έκτοτε, τόσο μέσα από τη συμμετοχή του στο πολυβραβευμένο συγκρότημα, όσο και μέσα από τις προσωπικές του συνθέσεις για το score σε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες. Μόλις πρόσφατα, μάλιστα, απέσπασε τη δεύτερη υποψηφιότητά του στα βραβεία Oscar για αυτό της ταινίας The Power of the Dog.

Σε άλλα νέα, ο ίδιος συμμετέχει σε ένα side project των Radiohead μαζί με τον Yorke, τους Smile. Πρόσφατα παρουσίασαν τα πρώτα τους singles, “The Smoke” και “You Will Never Work in Television Again”.