Ένα show γεμάτο από διασκευές και δικά της κομμάτια επέλεξε να παρουσιάσει αυτή τη χρονιά η Miley Cyrus στο Bud Light Super Bowl Music Fest, το pre-concert δηλαδή της διοργάνωσης του Super Bowl. Η δημοφιλής τραγουδίστρια παρουσίασε 20 κομμάτια συνολικά, ενώ έπαιξε για πρώτη φορά το deep cut του “Plastic Hearts”.

Πιο συγκεκριμένα, η Miley Cyrus άνοιξε το show με το hit της από το 2013, “We Can’t Stop”, ενσωματώνοντας σε αυτό το κλασσικό κομμάτι των Pixies “Where Is My Mind?”. Στη συνέχεια του set, η ίδια παρουσίασε το δικό της “Wrecking Ball”, μαζί με στοιχεία του κομματιού της Sinead O’Connor, “Nothing Compares 2 U”.

Στη συνέχεια του setlist ήρθαν τα “Heart Of Glass” των Blondie, το “23” των Mike WiLL Made-It και το “Maybe” by Janis Joplin, για να ακολουθήσει και το live ντεμπούτο του “Plastic Hearts” της ίδιας. Αργότερα ήρθε μια διασκευή του κομματιού της Cher, “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”, το “Jolene” της Dolly Parton και το “Like A Prayer” της Madonna.

Η Cyrus βρέθηκε στον ρόλο της co-headliner του Bud Light Super Bowl Music Fest, μαζί με τους Green Day. Άλλα acts που εμφανίστηκαν στο τριήμερο φεστιβάλ ήταν οι Halsey, Machine Gun Kelly, Gwen Stefani, Blake Shelton και Mickey Guyton.

