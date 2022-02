Το νέο κομμάτι του με τίτλο “A Gathering Of The Tribe” μοιράστηκε ο Jon Hopkins, το οποίο και αποτελεί με συνεργασία του ίδιου με την Vylana Marcus, που χαρίζει τα φωνητικά του. Το κομμάτι αποτελεί επίσης ένα ηχητικό companion piece στον δίσκο του Hopkins που προορίζεται για διαλογισμό, με τίτλο Music For Psychedelic Therapy.

Το κομμάτι επρόκειτο αρχικά να γίνει το score μιας animated ταινίας μικρού μήκους, η οποία και περιέχει ένα απόσπασμα του βιβλίου του Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible.

Ακούστε εδώ το ατμοσφαιρικό κομμάτι: