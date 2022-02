Σε ντοκιμαντέρ μετατρέπεται το άκρως επιτυχημένο βιβλίο του Simon Reynolds από το 2005, Rip It Up And Start Again, και το official extended trailer του είναι γεγονός.

Όπως και το βιβλίο, το Rip It Up And Start Again υπόσχεται να παρέχει άπλετες πληροφορίες στο κοινό για την περίοδο της μεγάλης έκρηξης της post-punk σε Αγγλία και ΗΠΑ, από το 1978 μέχρι και το 1984.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Nikolaos Katranis και ο Russell Craig Richardson, ενώ σε αυτό θα παρακολουθήσουμε συνεντεύξεις των Jah Wobble (PiL), Thurston Moore (Sonic Youth), Ana da Silva (Raincoats) και Mark Stewart (The Pop Group) μεταξύ άλλων.

Το Rip It Up And Start Again θα περιλαμβάνει επίσης σπάνιο υλικό από live εμφανίσεις συγκροτημάτων και καλλιτεχνών της περιόδου και πολλά ακόμη.

Το 16λεπτο preview της ταινίας ξεκινά με μια συλλογή από φωτογραφίες και άλλο αρχειακό υλικό της post-punk era, ενώ το video ολοκληρώνεται με την πλήρη λίστα των συμμετεχόντων στο project.

Μεταξύ των συγκροτημάτων και καλλιτεχνών που ακούγονται στο ντοκιμαντέρ είναι οι Patti Smith, The Velvet Underground, Kraftwerk, Cabaret Voltaire και πολλοί ακόμη.

Δείτε το trailer στο Brooklyn Vegan.