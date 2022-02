Ένα νέο video για τις Haim σκηνοθέτησε ο Paul Thomas Anderson, που θα παίζεται πριν από τις προβολές της ταινίας του ίδιου, Licorice Pizza.

Στη νέα ταινία του Anderson, που έχει ήδη προταθεί μεταξύ άλλων για βραβεία Oscar, πρωταγωνιστεί η Alana Haim, μουσικός του συγκροτήματος των Haim, η οποία και κάνει το υποκριτικό της ντεμπούτο σε αυτό το feature.

Η ταινία αποτελεί ένα τρυφερό coming-of-age drama που εκτυλίσσεται στα '70s στο Los Angeles, και εστιάζει στον χαρακτήρα της Alana Kane και του Gary Valentine (που υποδύεται ο εξαιρετικός Cooper Hoffman).

Η είδηση για τη σκηνοθεσία ενός ακόμη video για τις Haim από τον Paul Thomas Anderson έγινε γνωστή μέσα από ένα Instagram story και από το official Twitter account της ταινίας Licorice Pizza. Το κομμάτι ονομάζεται “Lost Track” και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα είναι διαθέσιμο για streaming, ωστόσο από τις 12 του μήνα το κοινό έχει την ευκαιρία να το ακούσει βλέποντας το video πριν από τις προβολές της ταινίας.

Οι Haim έχουν ξαναδουλέψει αρκετές φορές με τον Paul Thomas Anderson, με τον βραβευμένο σκηνοθέτη του Phantom Thread να έχει επιμεληθεί videos για τα κομμάτια τους “Night So Long”, “Right Now” και “Little of Your Love”. Ο Anderson βρέθηκε επίσης πίσω από την ταινία μικρού μήκους, Valentine, που γύρισε το συγκρότημα το 2018, ενώ δημιούργησε το artwork και τα videos για τον δίσκο των ίδιων από το 2020, με τίτλο Women In Music Pt. III.