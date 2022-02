Η πρώτη, πλήρης βιογραφία της ιστορικής μπάντας από το Seattle, με τίτλο Not for You: Οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα, κυκλοφορεί από σήμερα στα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις ΟΞΥ και το Avopolis.gr, σε μετάφραση Πάνου Τομαρά

Κυκλοφορεί από σήμερα στα βιβλιοπωλεία η πολυαναμενόμενη βιογραφία των Pearl Jam από τις Εκδόσεις ΟΞΥ και το Avopolis, με τίτλο Not for You: Οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα.

Το Not for You: Οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του θρυλικού αμερικανικού συγκροτήματος. Μια αποστασιοποιημένη μελέτη του ρόλου τους στην ιστορία της μουσικής, αλλά και της αμερικανικής κουλτούρας εν γένει και ταυτόχρονα μία βουτιά τόσο στις απαρχές του μουσικού κινήματος της grunge και της σκηνής του Seattle, όσο τελικά και σε ολόκληρη τη δεκαετία του ‘90.

Το Not for You: οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα δεν είναι μια ακόμη βιογραφία μπάντας, ούτε μια κοινή ρετροσπεκτίβα οποιουδήποτε καλλιτέχνη, παρά καταφέρνει να συνθέσει μια ενδελεχή μελέτη του έργου τους, με βαθύτερη κατανόηση για το κοινωνικό υπόβαθρο της εποχής, αλλά και να καταθέσει ένα δοκίμιο για την εφηβεία, τη νοσταλγία και την ενηλικίωση· ο απόλυτος φόρος τιμής για όλους τους φαν τους.

Τη μετάφραση της βιογραφίας των Peal Jam υπογράφει ο Πάνος Τομαράς.

Για τον συγγραφέα:

Ο Ronen Givony έχει γράψει ακόμη το 24 Hour Revenge Therapy (2018), που επίσης κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury. Είναι ο ιδρυτής της ορχήστρας Wordless Music και της ομώνυμης σειράς συναυλιών (wordlessmusic.org), που χαρακτηρίστηκε από το New Yorker ως η πιο εφευρετική σειρά συναυλιών στη Νέα Υόρκη και από τη Village Voice ως «η καλύτερη μετρίως ψηλομύτικη σειρά συναυλιών». Γεννήθηκε στο Μαϊάμι και έχει εργαστεί στη διοργάνωση συναυλιών σε πολλές αίθουσες και φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού.

Διαβάστε εδώ μια προδημοσίευση του Not for You: οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα, αλλά και ένα μοναδικό αφιέρωμα του Μάκη Μηλάτου για το Avopolis και για τη ροκ ιστορία των Peal Jam.

Στοιχεία έκδοσης

ISBN: 978-960-436-829-7

Tίτλος πρωτοτύπου: Not for You: Pearl Jam and the Present Tense

Συγγραφέας: Ronen Givony

Μετάφραση: Πάνος Τομαράς

Τιμή: € 22,50

Αριθμός σελίδων: 480

Διαστάσεις: 17 x 24

Διανομή: Brainfood Εκδοτική ΜΕΠΕ

Κεντρική διάθεση

Brainfood Εκδοτική ΜΕΠΕ / Εμπεδοκλέους 28 & Σουρή 20, 12131 Περιστέρι

Tηλ. παραγγελιών: 210 2514123 / Φαξ: 210 5227768 / Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / www.brainfood.gr

