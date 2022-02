Το All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling είναι πλέον διαθέσιμο για αγορά στο Bandcamp, ενώ όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την ενίσχυση της προσπάθειας παροχής ιατρικού οξυγόνου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον «χαμένο» τους ντεμπούτο δίσκο από το 1994 κυκλοφόρησαν και επίσημα οι Godspeed! You Black Emperor, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος για αγορά από το Bandcamp.

Για χρόνια, ο δίσκος All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling είχε αποκτήσει διαστάσεις αστικού μύθου και θεωρείτο ότι οι ηχογραφήσεις του είχαν χαθεί. Για τη δημιουργία του είχε ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά ο Efrim Menuck, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τότε το όνομα God Speed You Black Emperor! (δώστε βάση στο διαφορετικό spelling και στη στίξη). Σύμφωνα με το συγκρότημα, μόλις 33 κόπιες του δίσκου είχαν κυκλοφορήσει τότε σε κασέτα και ακόμη και σχεδόν 30 χρόνια μετά, καμία από αυτές δεν είχε εντοπιστεί.

Ήταν το 2013 όταν και μερικά leaks του δίσκου εμφανίστηκαν online, όπως και νωρίτερα αυτόν τον μήνα, για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για μια πλήρη και επίσημη επανακυκλοφορία του δίσκου.

Το All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling διαθέτει δύο sides, με 13 κομμάτια στην πρώτη και 14 στη δεύτερη. Στην περιγραφή του δίσκου, ο Menuck αναφέρει ότι αυτός είναι «ένα γράμμα απόσυρσης, ηχογραφημένο την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1993», σημειώνοντας επίσης ότι δεν έχει «καμία σχέση με την μπάντα που ακολούθησε».

Όλα τα έσοδα από την πώληση του All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling θα διατεθούν για την ενίσχυση της προσπάθειας παροχής ιατρικού οξυγόνου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ακούστε εδώ τον δίσκο και αγοράστε τον στο Bandcamp.

All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling Artwork:

All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling Tracklist:

Side A:

drifting intro open shot thru tubes threethreethree when all the furnaces exploded beep hush son of a diplomat, daughter of a politician glencairn 14 $13.13 loose the idiot dogs diminishing shine random luvly moncton blue(s) dadmomdaddy

Side B: