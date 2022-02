Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ian McDonald, συνιδρυτής των King Crimson και Foreigner.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο McDonald «πέθανε ήσυχα στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, στις 9 Φεβρουαρίου 2022 και με συντροφιά την οικογένειά του».

Παίκτης διάφορων μουσικών οργάνων και με επαγγελματικές γνώσεις στο σαξόφωνο, το keyboard και άλλα πνευστά, ο McDonald υπήρξε ιδρυτικό μέλος της πρωτοπόρας progressive μπάντας των King Crimson, μαζί με τους Robert Fripp, Michael Giles, Peter Sinfield και Greg Lake.

Η συμμετοχή του McDonald στους King Crimson υπήρξε σύντομη, μα εξαιρετικά σημαντική. Η πρότερες εμπειρίες του ίδιου σε στρατιωτική μπάντα επηρέασαν τον ήχο των Crimson, όπως και το Mellotron keyboard που ο ίδιος πρότεινε να αγοράσουν. Οι συμμετοχές του ακούγονται σε ολόκληρο τον ντεμπούτο δίσκο του συγκροτήματος από το 1969, In the Court of the Crimson King. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος συνέγραψε κάθε κομμάτι του δίσκου, ενώ έπαιξε σε αυτόν σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο, keyboard, πιάνο, βιμπράφωνο και άλλα μουσικά όργανα.

Οι δημιουργικές διαφωνίες του με τον Robert Fripp οδήγησαν τον McDonald και τον Giles να αποχωρήσουν από τους King Crimson στο τέλος του 1969. Το duo κυκλοφόρησε μαζί έναν δίσκο το 1970.

Το 1974, ο McDonald επέστρεψε για λίγο στους King Crimson, συμμετέχοντας στον δίσκο τους, Red. Πριν όμως να γίνει και πάλι μόνιμο μέλος τους, ο Fripp αποφάσισε να διαλύσει την μπάντα.

Το 1976, ο McDonald συνεργάστηκε με τους Mick Jones, Lou Gramm, Al Greenwood, Ed Gagliardi και Dennis Elliott και μαζί δημιούργησαν τους Foreigner. Ο ομώνυμος δίσκος τους κυκλοφόρησε το 1977 και έγινε πλατινένιος στις ΗΠΑ, χάρη σε άκρως επιτυχημένα top 10 singles τους, όπως τα “Feels Like the First Time” και “Cold As Ice.” Ο follow-up δίσκος τους, το Double Vision του 1978, γνώρισε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, φτάνοντας στο No. 3 του US album chart. Από αυτόν προέκυψαν τα επιτυχημένα singles, “Hot Blooded” και “Double Vision”.

Επιθυμώντας περισσότερο έλεγχο ως προς την παραγωγή μουσικής στους Foreigner, ο Jones έδιωξε τους Al Greenwood και Ian McDonald από το συγκρότημα το 1980. Ο McDonald εργάστηκε τότε ως session μουσικός με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι T.Rex, Fruupp και Steve Hackett.

Ο McDonald επανενώθηκε με τους Foreigner on stage με διάφορες αφορμές στη συνέχεια της καριέρας του, ενώ συνεργάστηκε και πάλι με τον Michael Giles και άλλα μέλη των King Crimson, παίζοντας μαζί μουσική υπό το όνομα 21st Century Schizoid Band.