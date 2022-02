Το ομώνυμο κομμάτι του νέου του δίσκου έδωσε στη δημοσιότητα ο Jack White, το οποίο και φέρει τον τίτλο “Fear Of The Dawn”. Ο δίσκος, ο οποίος είναι μόλις ο ένας από τους δύο που αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος ο White, πρόκειται να γίνει διαθέσιμος τον ερχόμενο Απρίλιο, ενώ θα ακολουθήσει το Entering Heaven Alive.

Το κομμάτι έχει διάρκεια περίπου δύο λεπτών, ενώ χαρακτηρίζεται από τις έντονα distorted κιθάρες του.

Η κυκλοφορία των Fear Of The Dawn και Entering Heaven Alive ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς. Και τα δύο πρόκειται να κυκλοφορήσουν από τη δισκογραφική εταιρία του ίδιου του καλλιτέχνη και πάλαι ποτέ μέλους των White Stripes, τη Third Man Records.

Ο White έχει ήδη προηγουμένως μοιραστεί το single του “Love Is Selfish”, από το Entering Heaven Alive, αλλά και ένα live performance video για το “Taking Me Back”, στο οποίο και παίζει το κομμάτι στο Blue Room των γραφείων της Third Man Records.

Μετά τη κυκλοφορία του Fear Of The Dawn, ο White αναμένεται να βγει σε μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Ακούστε εδώ το κομμάτι: