Με ένα εντυπωσιακό νέο κομμάτι επιστρέφουν οι Korn, το οποίο και τιτλοφορείται “Lost In The Grandeur”. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο Requiem, ενώ αυτό ακολουθεί τα πρόσφατα tracks τους, “Start The Healing” και “Forgotten”.

Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου από τη Loma Vista Recordings.

Το visualiser του κομματιού έχει επιμεληθεί ο EFFIXX και μπορείτε να το απολαύσετε εδώ:

Η tracklist του Requiem:

‘Forgotten’ ‘Let The Dark Do The Rest’ ‘Start The Healing’ ‘Lost In The Grandeur’ ‘Disconnect’ ‘Hopeless And Beaten’ ‘Penance To Sorrow’ ‘My Confession’ ‘Worst Is On Its Way’

Το Requiem θα είναι και ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος μετά την αποχώρηση του μπασίστα τους, Reginald ‘Fieldy’ Arvizu, την προηγούμενη χρονιά.