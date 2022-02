Το κομμάτι, το οποίο και συνυπογράφει ο Dave Grohl, αποτελεί το πρώτο preview του τρίτου δίσκου του Gallagher με τίτλο C’mon You Know

Το νέο του single έδωσε στη δημοσιότητα ο Liam Gallagher, το οποίο και τιτλοφορείται “Everything’s Electric”. Το κομμάτι συνέγραψε ο Dave Grohl , ενώ αυτό περιλαμβάνεται στον τρίτο δίσκο του καλλιτέχνη, με τίτλο C’mon You Know.

Το C’mon You Know αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου, ενώ αυτό είναι το follow-up Why Me? Why Not. του 2019.

To single κυκλοφορεί σε παραγωγή Greg Kurstin, του διάσημου συνεργάτη των Adele, Paul McCartney και Foo Fighters, ενώ ο Grohl συμμετέχει σε αυτό παίζοντας επίσης drums.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Gallagher, το κομμάτι δανείζεται στοιχεία από το "Sabotage" των Beastie Boys, αλλά και το "Gimme Shelter" των Rolling Stones.

Αυτό θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά στις 8 Φεβρουαρίου στα BRIT Awards, αλλά το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να το απολαύσει και αυτό στο Release Athens 2022, το Σάββατο 2 Ιουλίου. Στην Πλατεία Νερού, ο Liam Gallagher θα εμφανιστεί μαζί με τον θρυλικό Iggy Pop, τους Sleaford Mods και The K's, σε μία ημέρα που θα αφήσει σίγουρα εποχή

https://www.releaseathens.gr/event/iggy-pop-liam-gallagher/

