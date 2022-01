Το νέο τους single έδωσαν στη δημοσιότητα οι Smile, το side project των Thom Yorke και Jonny Greenwood των Radiohead, όπως και του Tom Skinner των Sons Of Kemet. Το κομμάτι ονομάζεται “The Smoke” και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.

Το “The Smoke” αποτελεί το follow-up του ντεμπούτου single από τους Smile, με τίτλο “You Will Never Work In Television Again”.

Το single συνοδεύεται από ένα lyric video, το οποίο υπογράφει ο βραβευμένος με BAFTA σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Mark Jenkin.

Ακούστε το κομμάτι εδώ:

Οι Smile αναμένεται να εμφανιστούν σε τρεις sold-out συναυλίες στο Λονδίνο αυτό το Σαββατοκύριακο, οι οποίες θα είναι και livestreamed online σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα livestreams αναμένεται να σκηνοθετήσει ο βραβευμένος Paul Dugdale σε παραγωγή Driift.

The Smoke (more on that later) at production rehearsals for this weekend... pic.twitter.com/WXJNhkLbsq