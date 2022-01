Η συναυλία των Fab Four από το Savile Row του Λονδίνου, για πρώτη φορά μιξαρισμένη σε stereo και Dolby Atmos

Ολόκληρη η συναυλία των Beatles από την ταράτσα του Savile Row του Λονδίνου έγινε διαθέσιμη στο κοινό και μπορείτε να την ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες streaming. Πρόκειται φυσικά για τη συναυλία του 1969, που για πρώτη φορά ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από το ντοκιμαντέρ του Peter Jackson, The Beatles: Get Back.

Πιο συγκεκριμένα, η συναυλία έλαβε χώρα στην κορυφή των γραφείων της Apple Corps στο Savile Row του Λονδίνου, ενώ αποτέλεσε και την τελευταία συναυλία της καριέρας του συγκροτήματος πριν από τη διάλυσή του.

Η συναυλία αναμένεται επίσης να προβληθεί σε limited IMAX screenings στο εξωτερικό.

Η κυκλοφορία του The Beatles: Get Back – The Rooftop Performance σε Spotify, Apple Music και άλλες streaming πλατφόρμες γίνεται μέσω της Apple Corps Ltd/Capitol/UMe.

Το πλήρες audio της συναυλία των Beatles έχει μιξαριστεί για πρώτη φορά σε stereo και Dolby Atmos από τους Giles Martin και Sam Okel.

Στις 30 Ιανουαρίου θα συμπληρωθούν 53 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα διεξαγωγής της ιστορικής συναυλίας των Σκαθαριών.