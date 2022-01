Η πρώτη, πλήρης βιογραφία της ιστορικής μπάντας από το Seattle, με τίτλο Not for You: Οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΟΞΥ και το Avopolis.gr, σε μετάφραση Πάνου Τομαρά

Ο ήχος τους ενέπνευσε εκατοντάδες μεγάλες μπάντες ανά τον κόσμο. Πούλησαν εκατομμύρια δίσκους από άκρη σ’ άκρη της γης. Το Seattle μπήκε με εκείνους και με τις υπόλοιπες μπάντες της σκηνής που εκπροσώπησαν για τα καλά στον χάρτη της παγκόσμιας μουσικής. Κυρίες και κύριοι, οι Peal Jam!

Το Avopolis.gr ανακοινώνει με μεγάλη χαρά και περηφάνεια μια ακόμη, μεγάλη συνεργασία με τις Εκδόσεις ΟΞΥ, αυτή τη φορά για μια έκδοση για τους θρυλικούς Peal Jam! Τον ερχόμενο Φεβρουάριο, οι θαυμαστές του ιστορικού συγκροτήματος της grunge και του ήχου του Seattle αναμένεται να πάρουν στα χέρια τους την πρώτη, πλήρη βιογραφία του συγκροτήματος από τον Ronen Givony, με τίτλο Not for You: Οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα.

Οι Pearl Jam αποτελούν μέρος του πολιτισμού μας. Όχι μόνο επειδή τα τραγούδια τους έχουν γίνει υπόκρουση για γενέθλια και γάμους, ούτε μόνο επειδή διαμόρφωσαν μεγάλο μέρος από τη μουσική, τον θρύλο και την παράδοση της δεκαετίας του ’90. Η δημόσια εικόνα τους, η απροκάλυπτη αισιοδοξία τους, η κοινωνική τους συνείδηση, η ενεργή συμμετοχή τους, ο ακτιβισμός, το ήθος που βοήθησαν να δημιουργηθεί, ήταν όλα ριζοσπαστικά στον κόσμο του mainstream rock.

Μετά από έντεκα άλμπουμ, πωλήσεις 85 εκατομμυρίων δίσκων και περισσότερες από χίλιες συναυλίες σε πενήντα διαφορετικές χώρες, συνέπεια και ακεραιότητα, συνεχίζουν να μας υπενθυμίζουν αυτό που μόνο η μουσική μπορεί να μας προσφέρει προσωρινά: έναν καλύτερο κόσμο.

Το Not for You: Οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του θρυλικού αμερικανικού συγκροτήματος. Μια αποστασιοποιημένη μελέτη του ρόλου τους στην ιστορία της μουσικής, αλλά και της αμερικανικής κουλτούρας εν γένει και ταυτόχρονα μία βουτιά τόσο στις απαρχές του μουσικού κινήματος της grunge και της σκηνής του Seattle, όσο τελικά και σε ολόκληρη τη δεκαετία του ‘90.

Το Not for You: οι Pearl Jam σε Χρόνο Ενεστώτα δεν είναι μια ακόμη βιογραφία μπάντας, ούτε μια κοινή ρετροσπεκτίβα οποιουδήποτε καλλιτέχνη, παρά καταφέρνει να συνθέσει μια ενδελεχή μελέτη του έργου τους, με βαθύτερη κατανόηση για το κοινωνικό υπόβαθρο της εποχής, αλλά και να καταθέσει ένα δοκίμιο για την εφηβεία, τη νοσταλγία και την ενηλικίωση· ο απόλυτος φόρος τιμής για όλους τους φαν τους.

Τη μετάφραση της βιογραφίας των Peal Jam υπογράφει ο Πάνος Τομαράς.

Για τον συγγραφέα:

Ο Ronen Givony έχει γράψει ακόμη το 24 Hour Revenge Therapy (2018), που επίσης κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury. Είναι ο ιδρυτής της ορχήστρας Wordless Music και της ομώνυμης σειράς συναυλιών (wordlessmusic.org), που χαρακτηρίστηκε από το New Yorker ως η πιο εφευρετική σειρά συναυλιών στη Νέα Υόρκη και από τη Village Voice ως «η καλύτερη μετρίως ψηλομύτικη σειρά συναυλιών». Γεννήθηκε στο Μαϊάμι και έχει εργαστεί στη διοργάνωση συναυλιών σε πολλές αίθουσες και φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού.

Στοιχεία έκδοσης

ISBN: 978-960-436-829-7

Tίτλος πρωτοτύπου: Not for You: Pearl Jam and the Present Tense

Συγγραφέας: Ronen Givony

Μετάφραση: Πάνος Τομαράς

Τιμή: € 22,50

Ημερομηνία Έκδοσης: Φεβρουάριος 2022

Αριθμός σελίδων: 480

Διαστάσεις: 17 x 24

