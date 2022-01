Την κυκλοφορία του νέου του single, “Everything’s Electric”, έκανε σήμερα το μεσημέρι γνωστή ο Liam Gallagher, έχοντας προηγουμένως tease-άρει τα νέα με ανάρτησή του στο Twitter στις 19 Ιανουαρίου.

Το κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Φεβρουαρίου και θα αποτελεί την πρώτη γεύση του τρίτου σόλο δίσκου του καλλιτέχνη, C’mon You Know, ο οποίος και θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου.

Μπορεί λοιπόν τα μεγάλα νέα που έταξε ο πρώην frontman των Oasis να μην είναι ένα μεγάλο reunion των θρύλων της Brit pop, είναι ωστόσο ιδιαίτερα ευχάριστα και όλοι οι θαυμαστές του περιμένουν με αγωνία!

New single feb 4th it’s called Everything’s Electric Cmon you know LG x