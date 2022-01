Ο ίδιος ερμήνευσε κομμάτια των Pavement και Silver Jews, ενώ παρουσίασε μια διασκευή στο κομμάτι των Wilco, “Box Full Of Letters”

Δύο νέα κομμάτια, στην πρώτη σόλο συναυλία του εδώ και δύο χρόνια, παρουσίασε ο Stephen Malkmus των Pavement, ο οποίος εμφανίστηκε στο Portland του Oregon και πιο συγκεκριμένα στο Alberta Abbey.

Συνοδευόμενος από τη live band, η οποία αποτελείται από τον Chris Funk των Decemberists, τον Brad Truax και τον Jake Morris, ο Malkmus παρουσίασε ζωντανά και ένα κομμάτι των Pavement, το “Father To A Sister Of Thought”, και μια διασκευή στο κομμάτι των Wilco, “Box Full Of Letters”.

Ο ίδιος παρουσίασε τα νέα του κομμάτια, “MTV” και “Making Friends”, ενώ έπαιξε και το “Blue Arrangements” των Silver Jews, της νεοϋορκέζικης μπάντας που έφτιαξε δηλαδή το 1989 με τον Bob Nastanovich και τον εκλιπόντα David Berman.

Ο Stephen Malkmus έπαιξε:

‘Amberjack’

‘Xian Man’

‘Signal Western’

‘Making Friends’

‘MTV’

‘Brainwashed’

‘Juliefuckingette’

‘Shadowbanned’

‘The Greatest Own In Legal History’

‘Piccolo’

‘Not Fade/Seeger’

‘Blue Arrangements’ (Silver Jews song)

‘Faces Of Ocean Rain’

‘Father To A Sister Of Thought’ (Pavement song)

‘1% Of One’ (Stephen Malkmus And The Jicks song)

Δείτε εδώ βίντεο ολόκληρης της συναυλίας του Stephen Malkmus: