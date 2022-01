Σε νέα ημερομηνία μέσα στον Απρίλιο και στο MGM Grand Garden Arena του Las Vegas πρόκειται να διεξαχθούν τα φετινά Grammy Awards, έπειτα από την ακύρωση της τελετής τους στις 31 Ιανουαρίου. Ο λόγος της μετάθεσης της ημερομηνίας τους δεν είναι άλλος από το νέο κύμα της πανδημίας, το οποίο και σαρώνει αυτήν την περίοδο την αμερικανική ήπειρο.

Η MGM Grand Garden Arena φιλοξένησε τα Latin Grammys τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε το κοινό είναι ήδη εξοικειωμένο με το λαμπερό setup του χώρου.

Το που και πότε θα διεξαχθούν τα official Grammy Weekend events, όπως η Premiere Ceremony, το MusiCares Person of the Year benefit concert που τιμά φέτος την Joni Mitchell, αλλά και το Clive Davis Pre-Grammy Gala προς τιμήν του προέδρου της Sony Music, Rob Stringer, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το event θα είναι ανοιχτό στο κοινό και μάλιστα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό οικονομικά σε αυτό, όμως το πόσα άτομα θα εμφανιστούν φέτος παραμένει μυστήριο, τόσο λόγω της πανδημίας, όσο και λόγω του ότι στη διοργάνωση είναι υποψήφια αμφιλεγόμενα πρόσωπα, όπως ο Marilyn Manson και ο Louis C.K.