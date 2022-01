Το νέο τους κομμάτι με τίτλο “Am I Really Going To Die” μοιράστηκαν οι White Lies με το κοινό τους, το οποίο και περιέχεται στον επικείμενο δίσκο τους.

Ηχογραφημένο στα στούντιο Sleeper και Assault and Battery στο Δυτικό Λονδίνο μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη τους, Ed Buller, το κομμάτι αποτελεί του τελευταίο preview του As I Try Not To Fall Apart, το οποίο και θα κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου.

Μιλώντας σχετικά με το κομμάτι, ο Charles Cave των White Lies ανέφερε: «Το “Am I Really Going To Die” αποτελεί θεματολογικά ένα κομμάτι κοντά στις δουλειές των White Lies, ανοίγει όμως και ένα νέο μουσικό κεφάλαιο για εμάς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα του σπουδαίου Danny Huston στο Ivans XTC, όπως και από την Station to Station era του Bowie».

Το video του κομματιού σκηνοθέτησε ο Balan Evans.

Ακούστε εδώ το “Am I Really Going To Die”: