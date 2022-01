Ένα νέο κομμάτι της Lana Del Rey πρόκειται να ακουστεί στο επεισόδιο του Euphoria της επόμενης εβδομάδας, πράγμα που μας κάνει να αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν να μην είχαμε ακούσει ήδη μουσική της Del Rey στην αγαπημένη σειρά των millennials και της Generation Z με πρωταγωνίστρια τη Zendaya.

Η είδηση έγινε γνωστή χάρη στο official Euphoria Twitter account, στο οποίο και αναρτήθηκε ένα clip preview του επόμενου επεισοδίου της σειράς, με soundtrack το κομμάτι της Del Rey.

Το τρίτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της σειράς αναμένεται να προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή.

Δείτε εδώ το Euphoria preview:

on the next episode of #EUPHORIA... pic.twitter.com/1Ry5G6WpWU