Και χαρίζουν στο κοινό τους το ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι, “Both Sides Of The Blade”

Την κυκλοφορία μιας συλλογής για την 30η επέτειο από τη δημιουργία τους ανακοίνωσαν οι Tindersticks, η οποία και θα τιτλοφορείται Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’.

Η μπάντα από το Nottingham, ο τελευταίος δίσκος της οποίας κυκλοφόρησε το 2021 με τίτλο Distractions, αναμένεται να κυκλοφορήσει τη συλλογή 20 κομματιών στις 25 Μαρτίου από την City Slang. Σε αυτήν θα περιέχονται μουσικά κομμάτια από όλη την έκταση της καριέρας της.

Στα πλαίσια της προώθησης του δίσκου, οι Tindersticks μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι με τίτλο “Both Sides Of The Blade”. Αυτό γράφτηκε μάλιστα από τον frontman του συγκροτήματος, Stuart Staples, για την νέα ταινία της Claire Denis, Avec amour et acharnament.

Στο ασπρόμαυρο official video του κομματιού πρωταγωνιστεί η Suzanne Osborne, ενώ αυτό σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο τον Staples.

Δείτε εδώ το official video του κομματιού:

Μπορείτε να κάνετε pre-order/pre-save στο Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’ εδώ.

Μιλώντας για την 30η επέτειο της μπάντας, ο Staples ανέφερε: «Ένα από τα κορυφαία πράγματα που αισθάνομαι τώρα που φτάσαμε αυτό το ορόσημο είναι ότι όλα τα λάθη που κάναμε ήταν και δικά μας λάθη. Αν συνέβη κάτι λάθος, είναι επειδή εμείς αποφασίσαμε εκείνη τη στιγμή ότι θα το κάναμε έτσι. Είμαι κάπως περήφανος γι’ αυτό. Είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε ακόμα δεμένοι, προχωράμε και αυτό συμβαίνει με τους δικούς μας όρους. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλές μπάντες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση».

Στο Past Imperfect περιέχονται επίσης μια ακυκλοφόρητη εκδοχή του “Her”, όπως και τα κομμάτια “My Sister”, “Can We Start Again?”, “Willow” και “Both Sides Of The Blade”.

Δείτε εδώ την full tracklist:

01 ‘City Sickness’

02 ‘Her (’92)’ (Unreleased Version)

03 ‘Tiny Tears’

04 ‘Travelling Light’ (Single Version)

05 ‘My Sister’

06 ‘Rented Rooms’

07 ‘Can We Start Again?’

08 ‘Dying Slowly’

09 ‘Sometimes It Hurts’

10 ‘My Oblivion’

11 ‘Harmony Around My Table’

12 ‘Show Me Everything’

13 ‘This Fire Of Autumn’

14 ‘Medicine’

15 ‘What Are You Fighting For?’

16 ‘How He Entered’

17 ‘Were We Once Lovers?’

18 ‘Willow (New)’

19 ‘Pink In The Daylight’

20 ‘Both Sides Of The Blade’