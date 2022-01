Τη διάλυσή τους ανακοίνωσαν οι Brockhampton στα social media, ενημερώνοντας τους θαυμαστές τους ότι οι επικείμενες εμφανίσεις τους στο O2 Academy του Brixton και στο φεστιβάλ της Coachella θα είναι και οι τελευταίες τους. Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας τους, συνεπώς, ακυρώνονται.

«Από τα βάθη της καρδιάς μας, σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς τους θαυμαστές μας. Ελπίζουμε να σας εμπνεύσαμε όσο εσείς τα τελευταία οκτώ χρόνια. Είμαστε δεμένοι και ευγνώμονες σε εσάς για όλη μας τη ζωή», έγραψαν σαν αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα social media.

Οι Brockhampton έκαναν την εμφάνισή τους το 2010 μέσα από το internet forum, KanyeToThe, όταν ο Kevin Abstract ρώτησε αν ήθελε κανείς να ξεκινήσουν ένα συγκρότημα. Η πρώτη τους δουλειά ως AliveSinceForever, περιλάμβανε τότε τουλάχιστον 30 μέλη, και αφού κυκλοφόρησε το ASF EP το 2013, διαλύθηκαν για να διαμορφωθεί το μικρότερο group των Brockhampton.

Το lineup των Brockhampton έκτοτε περιλάμβανε τους Kevin Abstract, Joba, Matt Champion, Meryln Wood, Dom McLennon και Bearface, τους παραγωγούς, Romil Hemnani, Jabari Manwa και Kiko Merley, αλλά και τον Ameer Vann, που υπήρξε ηγετική τους φιγούρα, προτού εκδιωχθεί μετά από κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης προς το πρόσωπό του.

Οι Brockhampton κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους, All-American Trash, το 2016 και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί με το Saturation trilogy του 2017.

brockhampton fans, i love you. you gave me everything